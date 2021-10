El Gobierno transfereix 11,7 milions a l'Ajuntament de Barcelona per a habitatges socials

@EP





La secretària d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha resolt la concessió d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Barcelona per a la promoció de 651 habitatges de titularitat pública destinats al lloguer assequible o social a la capital catalana.





En un comunicat aquest dijous, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha explicat que es transfereixen 11.740.880 euros al consistori barceloní amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat de l'exercici 2021.





L'objectiu és la promoció de 651 habitatges de titularitat pública, que tindran una renda limitada i seran ocupats per famílies o unitats de convivència amb recursos limitats.

Els habitatges hauran d'estar finalitzats abans del 31 de desembre de 2025 i hauran de construir-se sobre sòls també públics.





El municipi de Barcelona és un àmbit en què el mercat del lloguer està especialment tensionat segons el Ministeri, per la qual cosa en el marc del Pla per al lloguer assequible "realitza esforços addicionals" per incrementar el nombre d'habitatges disponibles per a lloguer assequible.