Echenique serà "possiblement" reprovat per anomenar “deixalla trànsfoba” a una manifestació feminista

@EP





A Pablo Echenique se li acosten temps de tempesta. La plataforma "La força de les dones és el futur de totes" ha anunciat que presentarà aquest divendres al Congrés dels Diputats un escrit de sol·licitud de reprovació i sanció al diputat morat pels insults en xarxes socials contra les dones el passat 23 d'octubre a Madrid.





Echenique, després de la manifestació convocada per "La força de les dones és el futur de totes" per denunciar la impunitat de la violència masclista -entre altres causes socials-, va qualificar a través d'un missatge de Twitter de "deixalla trànsfoba" 7.000 dones que van participar a la protesta.

Així, la plataforma recorrerà a la Cambra baixa perquè consideren que el diputat va vulnerar el codi de conducta de les Corts, i per això demanen una penalització.