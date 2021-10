Més de 500 milions d'euros podria perdre la Diputació de Barcelona per l'anul·lació de la plusvàlua

@EP





La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha alertat aquest dijous que l'anul·lació de l'impost de la plusvàlua municipal pot tenir un impacte a la província de 500 milions d'euros .





Ho ha dit a la sessió plenària, on ha admès preocupació per la sentència del Tribunal Constitucional, i ha assegurat que s'està treballant "per tractar de solucionar aquesta qüestió" perquè la sentència comportarà una reducció molt important dels ingressos.





Marín ha ressaltat que l'anul·lació és "una decisió que ha de tenir una resposta i una solució perquè els ajuntaments no poden esperar només que es legisli", sinó que necessiten mesures immediates per pal·liar els efectes de la sentència, ha apuntat.