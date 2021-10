Es presenta la nova coalició de Badalona després de l'“èxit” de la moció de censura a Albiol

@EP





Els grups municipals del PSC, Badalona En Comú Podem, ERC i Junts han coincidit aquest dijous que volen "tornar la dignitat" a Badalona treballant només per a ella a través d'un nou govern municipal de coalició, que preveu governar després que prosperi la moció de censura a l'alcalde, Xavier García Albiol (PP), i que previsiblement farà alcalde el líder socialista, Rubén Guijarro.





Ho han dit a l'acte de presentació del nou govern al Museu de Badalona, després que divendres passat tots els grups de l'oposició -PSC, Guanyem Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC i Junts- van registrar la moció de censura per a desplaçar Albiol de l'alcaldia per la seva aparició als Pandora Papers.





En relació amb Guanyem Badalona, que per ara no formarà part del nou govern, Guijarro ha afirmat que la formació -que es va presentar a les municipals amb què després va ser cap de llista de la CUP a les catalanes, Dolors Sabater- és "un factor clau en la "governabilitat" de la ciutat i que mantenen estesa la seva mà per arribar a tots els acords que siguin necessaris.





En la seva intervenció, Guijarro ha dit que "l'atrinxerament d'Albiol en la no dimissió" és el que ha possibilitat l'acord i que tots els grups han coincidit en la urgència de fer un pas endavant davant del que ha qualificat de la crisi institucional més greu a la història de la ciutat en democràcia.





"El pas ferm de formar un nou govern ho hem fet per responsabilitat, per decència, per dignitat, per higiene democràtica, perquè no volem ser còmplices de la corrupció, la mentida i d'un govern que s'atrinxera i s'amaga quan més se li necessita i que està avergonyint els ciutadans i ciutadanes de Badalona”, ha afegit el regidor socialista.





També ha destacat que "l'estabilitat institucional és imprescindible per impulsar projectes transformadors i abordar reptes importants", sortint dels escàndols polítics que no tenen res a veure amb els veïns, en les seves paraules.





TREBALLAR PER LES PERSONES



El líder de Junts a Badalona, David Torrents, ha dit que una de les prioritats del nou Govern ha de ser la lluita per l' emergència habitacional i ha afegit que cal “fugir del personalisme d'Albiol” i donar protagonisme a les persones.





Aïda Llauradó (Badalona En Comú Podem), ha dit que després d'una crisi tan greu la ciutadania mereix un govern "on les persones estiguin al centre de la política".





En termes similars s'ha expressat el president d'ERC a Badalona, Alex Montornès, que ha dit que volen començar a treballar per una ciutat que tingui cura de la seva gent i "perquè el futur de Badalona sigui en color, o l'alternativa serà en blanc i negre".





L'Ajuntament de Badalona compta amb 11 regidors del PP; sis del PSC; quatre de Guanyem Badalona; tres d'ERC; dos de Badalona En Comú Podem, i un de Junts.