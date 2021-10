L'Ajuntament de Tarragona no té diners "ni per la Cavalcada de Reis" per l'anul·lació de la plusvàlua

@EP





L'equip de govern de Tarragona ha denunciat la "complicada i greu" situació econòmica de l'Ajuntament després de l'anul·lació de l'impost de la plusvàlua anunciada pel Tribunal Constitucional i davant de l'anunci dels grups de l'oposició de no aprovar la pujada d'impostos de cara el 2022 - del 3,9% de l'IBI i del 5% de la taxa d'escombraries.





El govern municipal ha explicat aquest dijous que si no s'actualitzen les taxes no podran destinar ni un cèntim a l'atenció domiciliaria dels Serveis Social, a la Cavalcada de Reis o Tàrraco Viva ni tampoc donar ajudes a les entitats socials, culturals i esportives de la ciutat. Per això, el govern ha reclamat a la resta de partits polítics "responsabilitat" i que "abandonin el rèdit polític".





L'equip de govern ho han demanat per tal d'evitar que a partir de l'1 de gener el consistori només compti amb 800.000 euros per dedicar a tot allò que no sigui despesa compromesa.