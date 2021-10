Detinguda una dona per conduir beguda i contra direcció a l'AP-7

@Mossos





Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han detingut aquest dimecres a Maçanet de la Selva una conductora beguda que ha circulat 19 quilòmetres contra direcció per l'AP-7. Segons informen en un comunicat, l'arrestada és una dona de 45 anys, nacionalitat boliviana i veïna de Salt (Gironès) a qui atribueixen tres delictes contra la seguretat viària per conduir temeràriament, sota els efectes de l'alcohol i per negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia.





La van detectar cap a dos quarts de vuit del vespre, quan circulava en sentit la Jonquera per la calçada habilitada per anar en direcció Barcelona.





Una dotació de trànsit va tallar la circulació de l'autopista en sentit sud i també va desviar el trànsit cap al peatge de Fornells de la Selva, per assegurar la circulació segura per a la resta d'usuaris.





Un cop l'autopista va estar lliure de vehicles, els mossos va accedir a la via fins a localitzar el vehicle infractor a l'altura del quilòmetre 67. Els agents van comprovar que el turisme encara circulava en direcció contrària, enganxat a la tanca rígida lateral i a una velocitat d'uns 60-70 km/h.





Immediatament, li van donar indicacions clares perquè s'aturés però no va obeir. Els agents van aconseguir interceptar-la a l'altura del punt quilomètric 66. En aquell moment, els mossos van observar que al vehicle li faltava el pneumàtic anterior esquerra i que la llanta estava desgastada, suposadament per haver circulat sobre ella durant molta estona.





Quan els mossos van identificar la conductora van detectar que presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. La detinguda es va mostrar poc col·laboradora en moment de realitzar les proves d'alcoholèmia fins que, després de diversos intents, va donar un resultat positiu de 0,82 mg d'alcohol per litre d'aire expirat .

La detinguda, sense antecedents, passarà aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.