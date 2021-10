El Comitè d'Empresa de TV3 exigeix la renovació del CAC i la CCMA caducats

Ja s'han complert els dos anys des que el Parlament de Catalunya va votar per unanimitat la reforma de les lleis del CAC i de la CCMA. I segons recorden des del Comitè d'Empresa de TV3 el Ple de la cambra catalana ha votat ja dues vegades que ha d'aplicar abans que no acabi l'any les noves lleis i renovar el CAC i el Consell de la Corporació, caducats i mermats en la seva composició.





Edifici de TV3 @EP





Segons les informacions dels grups parlamentaris, "no hi ha contactes seriosos, ningú no es mou i no s'avança en la renovació". Per tant, la pregunta que es fan des del Comitè d'Empresa de TV3 és com s'avançará i qui ha de donar el primer pas en aquest procés.

En tot cas, no veien oportú que la renovació de la CCCMA i del CAC es condicioni a la de la resta d'òrgans dependents del Parlament. "La reforma de la Llei de la CCMA, es va fer per ser aplicada, no ajornada indefinidament, i per treure la Corporació de la confrontació política i la patrimonialització governamental", recorden des del Comitè d'Empresa.





L'entitat ha plasmat els seus reclams en el manifest:"Davant l’obligada i urgent renovació de la direcció de la CCMA" renovarlaccma.cat.





Per això, reclamen un cop més als grups parlamentaris que acabin amb la paràlisi en relació a aquest tema, causada, segons diuen, "pels càlculs partidistes que conceben l'elecció dels nous Consells com un repartiment per quotes".





Reiteren que això "no respon ni a l'esperit ni a la lletra de la nova Llei del 2019" i per això exigeixen al Parlament "que faci els deures en relació a la Llei de la CCMA per aconseguir uns mitjans públics de la Generalitat que siguin un model i un referent de mitjans de comunicació independents i professionals al servei de la ciutadania", afirmen en un comunicat.