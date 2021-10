Gonzalo Gortázar: "CaixaBank ha aconseguit un benefici de 2.022 milions dʻeuros en un entorn de gran pressió"

Gonzalo Gortázar. Conseller Delegat de Caixabank/ @Caixabank





El Grup CaixaBank va obtenir entre el gener i el setembre d'aquest 2021 un benefici ajustat sense extraordinaris associats a la fusió amb Bankia de 2.022 milions d'euros, enfront dels 726 milions que va obtenir en el mateix període del 2020. Les millores es deuen a la forta activitat comercial del Grup durant els primers nou mesos de l'any i a les menors dotacions que ha hagut de realitzar l'entitat, per la qual cosa, en aquest context, la rendibilitat puja al 9,6%.





A més, el resultat atribuït aquests mesos és de 4.801 milions d'euros, després d'incorporar impactes extraordinaris associats a la fusió.





GONZALO GORTÁZAR: "HEM ACONSEGUIT UN BON RESULTAT EN UN ENTORN DE GRAN PRESSIÓ"





Font: @CaixaBank





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , ha realitzat un balanç molt positiu dels nou primers mesos de l'any i ha destacat com a aspectes rellevants “la bona evolució del negoci bancari i d'assegurances en un entorn encara complex, i el procés de integració que discorre de forma ràpida, adequada i en línia amb allò previst”.





Pel que fa a l'evolució del banc, Gortázar ha assenyalat: “Una vegada més aconseguim un bon resultat en un entorn de tipus que exerceix una gran pressió sobre els marges en mantenir estables els ingressos a causa del nostre model de negoci, molt diversificat, a la intensa activitat comercial i a una escala més gran”.





D'altra banda, el conseller delegat de CaixaBank ha comentat que "la morositat es manté molt continguda, amb una ràtio per sota dels grans bancs a Espanya i amb un bon comportament de pagament de les moratòries i dels préstecs amb aval de l'ICO".





Pel que fa al procés de fusió, Gortázar ha indicat: “Tota l'organització està molt centrada en l'execució final de la integració després de sis mesos en què s'ha avançat decisivament en tres àrees clau: la integració de persones, del model de negoci i dels sistemes. Compartir una cultura i uns valors comuns està facilitant una integració ràpida, la propera fita clau de la qual serà la integració tecnològica, l'últim gran pas per treballar definitivament com una única entitat”.





COMPTE DE RESULTATS PROFORMA AMB PERÍMETRES HOMOGENIS





Si es té com a referència el compte proforma que s'elabora afegint, en tots dos anys, el resultat generat per Bankia previ a la fusió a l'obtingut pel Grup CaixaBank i no es tenen en compte els extraordinaris associats a aquesta, el benefici del grup es situa a 2.087 milions d'euros.







Específicament, els ingressos core , 8.450 milions d'euros fins al setembre, es mantenen estables respecte al mateix període de l'exercici anterior gràcies a la intensa activitat comercial.





El marge d'interessos puja fins als 4.864 milions d'euros. La baixada és deguda a un decrement en els tipus d'interès -en nivells negatius- que provoca una disminució dels ingressos dels crèdits, al canvi d'estructura de la cartera creditícia a causa de l'increment dels préstecs parcialment avalats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i al sector públic, i a la reducció dels ingressos procedents del crèdit al consum, entre altres coses.