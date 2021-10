El PP evita pronunciar-se sobre la condemna a Bárcenas i al partit per pagar les obres de Gènova amb la caixa B

El vicesecretari de Participació del PP, Jaime de Olano , ha evitat pronunciar-se aquest divendres sobre la condemna a l'extresorer de la formació Luis Bárcenas i al mateix partit per les obres de la seu nacional del partit al carrer Gènova de Madrid, tot i que ha assenyalat que l'operació de venda de l'edifici segueix el ritme, "sense pressa, però sense pausa".





Jaime de Olano @ep





En una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, Olano ha reiterat que el PP no dóna explicacions sobre fets ocorreguts fa més de 10 anys i que afecten activitats de particulars que "l'únic que han fet és perjudicar el PP", tal com ha indicat.





Així, ha assenyalat que l'actual direcció nacional del partit no dóna explicacions sobre fets ocorreguts, "fa 15 anys en aquest cas" i que afecten persones particulars, una postura que ha sostingut el PP repetides vegades.





En ser preguntat sobre si la sentència coneguda aquest dijous accelerarà la venda de la seu de Gènova 13, Olano ha afirmat que el procés "segueix el seu ritme" i quan es culmini es traslladaran a un nou lloc. Això després que aquest estiu el PP anunciés que es desvincularia de la seu i quina seria l'empresa que pilota l'operació.





L'Audiència Nacional (AN) va condemnar l'ex tresorer del PP Luis Bárcenas a 2 anys de presó per pagar a 'b' més d'1 milió d'euros de les obres de reforma de la seu popular de Gènova , alhora que ha condemnat al Partit Popular com a responsable civil subsidiari de Bárcenas a la quantia de 123.669 euros per l'Impost de Societats (IS) de 2007 d'Unifica, l'estudi d'arquitectura que es va encarregar de la remodelació.