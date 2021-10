Clamoroses absències a la llista de carrers barceloní

És àmpliament coneguda l'afició de les corporacions municipals espanyoles per canviar els noms de les vies públiques segons escalfa el sol. N'hi ha que han tingut cinc noms en menys d'un segle (a Barcelona, per exemple, Plaça d'Alfons XIII/ Alcalá Zamora/ Germans Badia/ Calvo Sotelo/ Francesc Macià). És clar que això ens passa perquè no fem com en altres països, on per evitar problemes i amb algunes excepcions il·lustres i indiscutibles, a la resta de les vies públiques se'ls identifica amb el nom de flors, plantes, arbres o accidents geogràfics. Així no ens hem de molestar a fer modificacions quan canvien les tornes.





Teatre Auditori Adolfo Marsillach a San Sebastián de los Reyes - @Pablo-Ignacio de Dalmases





Que les “glòries” històriques són discutibles resulta una mica evident, encara que més als historiadors que als polítics, que tenen idees una mica esbiaixades, per no dir una ignorància supina. Només a alguna d'aquestes dues raons cal atribuir que es descavalqui de la guia de carrers barceloní al marquès de Comillas per negrer i es mantingui els Almogàvers, tropa mercenària que va acreditar la seva fama de genocida a l'Orient Mitjà o que tota una alcaldessa digui que l'almirall Cervera, mort el 1909, va ser “feixista”. Però fi, no ens fiquem en embolics i anem a allò que ens interessa: la clamorosa absència de certs personatges il·lustres d'activitats no polítiques a les vies i dels centres públiques de la ciutat comtal .





Justament ara que l'alcaldessa Colau manifesta la seva preferència per batejar carrers amb el nom de personatges femenins, observem amb estupefacció que Montserrat Caballé encara espera la seva. Encara sort que l'eximia soprano ja les té a Màlaga, Torrevella, La Pineda, Alcalà de Guadaira, Sant Bartomeu de Tirajana, Almeria i Seva, mentre que a Arganda del Rey i a Tres Cantos un teatre i un institut de secundària porten el seu nom . Tampoc no s'ha enrecordat ningú de Núria Espert, encara que algú em diu que és per culpa que a Barcelona està prohibit donar noms de persones que no han mort. Això no ha estat necessari perquè a la sublim actriu, la més internacional nascuda per aquests pagaments des de Margarita Xirgu, li dediquessin carrers a Aldaia, El Francaset, Rivas Vaciamadrid i Roda de Berà. A més, també porten el nom un col·legi nacional de Madrid i un teatre a Sant Andreu de la Barca.





I si ens referim a homes, sorprèn que l'ajuntament s'afanyés a retolar un carrer en honor de Pepe Rubianes -cosa que no ha fet, que sapiguem, cap altra població- i s'oblidés de dur-ho a terme amb Adolfo Marsillach, el més cèlebre actor barceloní del segle XX després del senyor Enrique Borrás, a qui sí que han dedicat carrers els ajuntaments de Madrid, Alcalá de Henares, Elx, Almeria, Arganda del Rey, Getafe, Mejorada del Campo, Daganzo de Arriba i Màlaga i té un teatre a San Sebastián de los Reyes.





Possiblement aquesta enumeració no sigui exhaustiva i ens hàgim deixat alguna altra població al tinter. I això que no hem citat Juan Antonio Samaranch, també mort, l'home que va posar el nom de Barcelona al mapa del món, amb carrers als cinc continents… menys a la seva pròpia ciutat. N'hi ha que decididament no són profetes a la seva terra. Encara que sí a la resta del món.