"La planta del penis" floreix a Holanda per tercera vegada a la història d'Europa

Planta del penis @@HortusLeiden





Una planta d'aspecte estrany, coneguda per la seva terrible olor i forma fàl·lica, s'ha vist a Europa per tercera vegada a la història. La planta, coneguda pels botànics com Amorphophallus decus-silvae , s'anomena comunament “ planta del penis ”, i una mirada a la flor explica per què.





Una altra paraula per a aquesta vegetació és la "planta del cadàver" a causa de la seva forta olor de carn podrida. La flor única es va veure per última vegada el 1997, generalment creix a l'illa indonèsia de Java, i requereix set anys per assolir la seva mida natural.





Quan la flor va florir sorprenentment a Europa a una alçada d'1,5 metres, els atònits botànics van afirmar que el fet es excepcionalment rar.









Van explicar que la planta és més coneguda per la seva repulsiva aroma, que atrau insectes i altres mosques que després pol·linitzen altres plantes.







La setmana passada, el jardí botànic Hortus de la Universitat de Leiden va publicar una foto de la planta a la seva pàgina de Twitter, titulada “ Per fi! La planta de penis Amorphophallus decus-silvae està florint al nostre hivernacle tropical ”. Van afegir que la mala olor associada amb la planta està present i “flota a l'aire”.





"No voldràs perdre't això!" va afegir la publicació de Twitter del grup, convidant els visitants a presenciar la raresa.

