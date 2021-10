Troben una nova variant del Covid-19 resistent a les vacunes

Un grup d'investigadors alemanys va identificar una nova variant del coronavirus, l'A.30 , com a altament eficient per escapar dels anticossos induïts per la vacuna. Tot i això, atès que només s'han registrat quatre casos de la variant al món, cap en els últims cinc mesos, el més probable és que la variant ja estigui extinta i no hi ha necessitat de preocupar-se gaire per ella, va dir el professor Cyrille Cohen , director. del laboratori d´immunologia de la Universitat Bar-Ilan.





Els virus muten constantment. Si bé la majoria de les mutacions no tenen conseqüències, un grup de mutacions poden generar una nova variant i, com a conseqüència, el virus pot crear una proteïna diferent. En el cas del coronavirus, la proteïna clau a considerar és la proteïna de bec, que es troba a la superfície del virus i li permet penetrar a les cèl·lules hoste i causar infeccions.





Segons l'estudi publicat a Nature, la variant A.30 probablement es va originar a Tanzània i es va detectar en individus a Angola i Suècia . Presenta mutacions significatives a la proteïna de bec, a la qual els anticossos produïts per la vacuna es dirigeixen.



Tot i això, Cohen ha dit que hi ha diverses raons per les quals la variant no sembla ser una amenaça, encara que estudiar-la és important perquè podria ajudar a comprendre com funcionen les seves mutacions si apareixen en altres variants en el futur.





“Podria ser que una variant pugui evadir el sistema immunològic al laboratori, però no es pot propagar ràpidament, no infecti molta gent i per tant desaparegui”, va dir. Aquest sembla que ha estat el cas d'A.30. "És possible que reapareguin algunes de les mutacions, però no hem vist un cas des del maig", va assenyalar Cohen.





Va explicar que quan es tracta d'una nova variant hi ha tres elements a investigar : si es propaga ràpidament, causa una malaltia més greu i evadeix la resposta del sistema immunològic.





“Amb les variants Alfa, Gamma i Delta sabem que les vacunes són efectives”, va dir Cohen. “Al juliol ens vam preguntar si l'augment de casos a Israel es devia al fet que era més contagiós, que era resistent a la vacuna o que la immunitat estava minvant. Ara sabem que era més contagiós i que la immunitat estava minvant, però la vacuna nova seguia sent molt eficaç”.





D'altra banda, la família de la variant Beta, també coneguda com a variant sud-africana, sembla més resistent a la vacuna, però no s'ha estès tant pel món. “Fins ara, veiem que el Delta i els seus descendents són les variants que causen problemes al món”, va concloure Cohen.