Un fan del cinema de terror apunyala 100 vegades el seu amic i li treu els ulls

Foto de l'assassí - @sussex_police





La policia de Sussex, un comtat del Regne Unit, ha informat en un comunicat a través de les seves xarxes socials del brutal crim que ha comès un jove de 20 anys: va assassinar amb més de 100 punyalades el seu amic, de només 18 .







L'assassí, de cognom Ashdown, va conèixer la víctima, Marc, sis mesos abans de cometre el crim. Aquell dia, concretament el 29 de maig, tots dos van quedar a la nit i es van emborratxar, malgrat que el Marc no solia beure. Així ho confirma la seva tieta, que va parlar amb ell a les 23:30h aproximadament.





Durant la trucada, el Marc li va explicar a la seva familiar que aviat tornaria a casa, però en veure que no ho va fer es van preocupar i van trucar a la policia. Les autoritats van començar llavors una investigació i van donar per desapareguts tant al Marc com a l'Ashdown. Però en inspeccionar la casa d'aquest últim van trobar roba tacada de sang, que va resultar ser de la víctima.





Així doncs, van començar a buscar Ashdown i el van localitzar a casa d'un amic seu, que li va explicar a les autoritats que el seu amic havia confessat matar al Marc.





Segons el comunicat de la policia, el jove ha estat condemnat a un mínim de 27 anys de presó per haver assassinat el Marc en un bosc proper. Quan van trobar el cadàver, aquest presentava un centenar de punyalades per tot el cos i, segons The Mirror, li faltaven els ulls.





Aquest mitjà, a més, assenyala que l'assassí va anar pocs dies després de l'assassinat al cine per veure una pel·lícula de terror en què justament s'assassina amb múltiples punyalades un dels seus personatges.





A més, expliquen que l'amic d'Ashdown va declarar que aquest va assegurar "sentir-se bé" i "estava content" després de cometre el crim perquè el "Marc mereixia morir".