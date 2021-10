Heu pagat l'impost de plusvàlua? Creen una plataforma per a reclamar

FACUA-Consumidors en Acció posa en marxa una plataforma d'afectats per assessorar i ajudar els usuaris a reclamar l'impost de plusvàlua, una vegada coneguda la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionals alguns apartats de la llei que regula aquest tribut.





Així, després de l'anul·lació d'aquest impost per part del TC, FACUA assenyala que s'ha obert la via perquè els usuaris puguin reclamar a l'Ajuntament la devolució dels diners que van pagar com a conseqüència de la seva aplicació.





L'Alt Tribunal ha avançat aquest dimarts 26 d'octubre que ha declarat inconstitucional el mètode de càlcul de la base imposable de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) –conegut com a plusvàlua–. En concret, anul·la tres apartats de l'article 107 de la Llei de reguladora de les hisendes locals, que regula aquest tribut.





A l'avenç, el Constitucional ha indicat que "estableix un mètode objectiu de determinació de la base imposable de l'impost que determina que sempre hagi existit augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real d'aquest increment”. És a dir, l'impost no té en compte si realment hi ha hagut un increment real del valor del terreny.





El TC també ha assenyalat que " la sentència declara la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de l'aprovació de la sentència ". Així, no serien fermes aquelles liquidacions de l'impost que estan dins del termini legal per ser recorregudes, les que estan recorregudes i estan pendents de resolució i aquelles resoltes però sobre les quals és possible presentar recurs. Tampoc serien fermes les autoliquidacions que haguessin presentat els usuaris en els darrers quatre anys.





En qualsevol cas, FACUA es troba actualment en espera de la publicació de la sentència íntegra del Tribunal Constitucional per valorar l'abast del seu contingut i conèixer detalladament com afecta els usuaris i les reclamacions que puguin plantejar.





L'associació assenyala els usuaris que poden acudir o contactar amb l'associació perquè n'estudiï el cas i valori les accions que es puguin exercir.





A més , FACUA recorda que actualment ja es troba tramitant reclamacions dels usuaris en relació a l'anterior sentència del Tribunal Constitucional que va determinar que els usuaris no han de pagar l'impost de plusvàlua si van perdre diners quan van fer la venda de l'immoble.