Barcelona imposa una multa de 9.000 euros a un propietari per llogar un pis més car del que fixa la llei

Primer cas públic d'un llogater que ha aconseguit que l' Administració sancioni un propietari per haver cobrat un lloguer superior al que estableix la llei catalana que regula els preus. L'afectat va interposar una reclamació a l'Ajuntament de Barcelona i el Consistori ja ha tancat l'expedient amb una sanció de 9.000 euros per a l'arrendador.





Segons ha publicat elDiario.es i ha recollit Facua- Consumidors en Acció , l'inquilí és Ramon Casas , afiliat al Sindicat d'Inquilines de Barcelona, que comparteix pis amb dues persones més al barri de Sant Antoni. El desembre de l'any passat estaven buscant un habitatge de lloguer ia través dels portals d'anuncis en van trobar un per 1.300 euros. “ Els vam dir que no podíem pagar tant i al final ho vam acabar tancant en 1.200 euros ”, explica aquest barceloní.





Inicialment, els nous inquilins no van veure gens estrany en el preu, però al cap de poc Casas es va assabentar del que estableix la llei catalana que regula els lloguers i es va voler mirar amb lupa. El que fixa la normativa, aprovada el setembre del 2020, i que va afectar des del principi 61 municipis catalans -entre ells, Barcelona-, és que les mensualitats en els nous contractes no poden ser superiors als del contracte anterior. Fins i tot cal reduir el preu si aquest està per sobre de l'índex de referència de la Generalitat.





250 euros de més





En el cas d'aquest llogater, va comprovar que a l'anunci del pis no hi constava la referència del preu de l'anterior contracte (cosa que també ha d'aparèixer per llei i que ha estat motiu d'obertura de diversos expedients sancionadors). Aleshores va demanar la documentació a l'Institut Català del Sol (Incasòl) i aquests li van respondre que la fiança dipositada corresponent a l'anterior contracte era de 950. Aquesta mensualitat, 250 euros inferior a la que els van oferir, és la que hauria d'haver constat al contracte de acord amb la llei catalana de preus del lloguer.





" Vam anar a parlar amb ells i ens van respondre que la llei és injusta i que no canviarien el preu ", relata Casas . Va ser llavors, el març del 2021, quan ell i els seus companys de pis van decidir posar una reclamació a través de l'Ajuntament de Barcelona. Lexpedient sancionador conté una proposta de multa de 9.000 euros, el mínim que fixa la llei per a aquests casos. És el primer cas que hi ha el consistori d'una denúncia per un contracte que incompleix la normativa.





337 expedients, la majoria per anuncis





Fins ara, la gran majoria d'expedients sancionadors oberts per ajuntaments o per la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de Consum, tenien a veure amb l'incompliment dels anunciants, que no incloïen el preu de l'índex de referència de la Generalitat ni del contracte anterior juntament amb el de la seva oferta. Segons dades de l'Administració catalana, el setembre d'aquest any s'havien obert 337 expedients, dels quals només 11 han estat incoats ara com ara.





Entre ells, hi ha expedients oberts als cinc grans portals immobiliaris: Idealista, Habitaclia, Pisos.com, Fotocasa i Yaencontré. Si escau, s'enfronten a una sanció per infracció lleu per no incloure els preus de referència de la Generalitat als seus anuncis a la web.





Pel que fa a Casas i els seus dos companys, en conèixer la resolució favorable del Consistori han interposat una demanda contra la propietat als jutjats en què reclamen que se'ls torni els diners abonats de més durant els vuit mesos en què van estar pagant 1.200 euros . En total, el muntant puja a 1.900 euros. A més, han passat a pagar 950 euros al mes unilateralment i també reclamen 1.600 euros corresponents als honoraris que els va fer pagar l'agència. En ser la propietat una empresa, hauria d'haver estat aquesta la que assumís aquests costos, segons consta a la legislació catalana.





De moment, però, la propietat es nega a tornar-los els diners. " Ens estan ignorant ", afirma Casas , que lamenta que hagin de ser ells els que s'arrisquin ara a perdre una demanda per impagament del lloguer als jutjats només per estar abonant el que estipula la llei.