Terrassa farà retallades si el Govern no crea un fons extraordinari per compensar les plusvàlues

Els comptes del Consistori de Terrassa passen per un mal moment. L'Ajuntament del municipi del Vallès ha reclamat al Govern de Pedro Sánchez la creació d'"un fons extraordinari" per compensar la pèrdua d'ingressos per la supressió de l'impost de plusvàlues, declarat inconstitucional pel Tribunal Constitucional (TC).





En un comunicat, el consistori també ha demanat un altre "fons permanent de compensació" per a aquelles administracions locals que vegin reduïdes les arques municipals amb el nou mètode de càlcul del tribut.





En aquest sentit, ha instat l'Executiu espanyol a adequar amb urgència la legislació perquè la metodologia atorgui seguretat jurídica , després que el TC anul·lés el mètode per calcular l'impost per assumir que el sòl urbà sempre es revalora.





El tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, ha afirmat que la responsabilitat d'haver arribat a aquesta situació "és única i exclusivament" de l'Executiu, ja que no va abordar la reforma legislativa a què va instar el TC a l'anterior sentència sobre la plusvàlua, la del 2017.





Albert ha recordat que la sentència ha arribat en un moment en què els ajuntaments centren els esforços en la recuperació econòmica i estan immersos en l´elaboració de pressupostos per al 2022.





Així, la pèrdua de recaptació amb aquest tribut "desmuntaria les previsions pressupostàries i obligaria a fer retallades, quan precisament la Comissió Europea defensa que calen polítiques expansives".





El govern municipal de la localitat ha anunciat que farà arribar aquestes propostes a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, al Govern i al Govern.