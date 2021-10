Endesa col·labora per fer possible les activitats de neteja del Noguera Pallaresa i el Noguera de Cardós

Endesa, a través de la seva divisió de renovables Enel Green Power Espanya, col·labora, un any més, amb la Iniciativa Rius per fer possible les activitats de neteja del riu previstes per aquest dissabte 30 d’octubre.





Concretament, la Companyia ha estat ajustant l’activitat de la central de Llavorsí durant la setmana per tal de garantir un menor cabal de riu que permeti als voluntaris accedir a la llera per fer l’activitat de neteja. Es tracta, a més, de l’última de les activitats d’aquesta edició d’Iniciativa Rius, un projecte, liderat per l’Associació Esportiva Pallars per contribuir a preservar els espais naturals de l’Alt Pirineu i conscienciar la ciutadania de la importància de preservar-los que va començar el passat 9 d’octubre.





L’activitat d'aquest dissabte és, sens dubte, una de les accions estrella d’aquesta edició. Els voluntaris (n’hi ha 70 inscrits) faran diverses intervencions en diversos trams del Noguera de Cardós i la Mollera d’Escalarre (Guingueta d’Àneu). El dissabte passat, dia 23, un total de 170 voluntaris van netejar gairebé 30 quilòmetres del tram més comercial de la Noguera Pallaresa. La setmana passada, Endesa va col·laborar també per fer possible aquesta actuació, en aquest cas, amb l’aturada de les centrals de Llavorsí i Torrassa.





Aquestes són dues de les 16 accions organitzades amb les quals es pretén netejar al voltant de 65 km de lleres de rius i unes 10 hectàrees de boscos. A falta de l’activitat que tindrà lloc demà, entre totes les accions riu i muntanya s’han tret més de 5.600 quilos de residu.





En la passada edició hi van participar més de 130 voluntaris i un 100 d’infants unes xifres que s’espera superar amb escreix enguany donada la millora de la situació epidemiològica. Enguany hi ha participat 180 persones en les neteges de Port Ainé i Espot, 240 persones en les neteges dels rius i 450 infants els dies de neteges de collegis i instituts on han participat tots els collegis de la comarca.