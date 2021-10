La Fundació ”la Caixa” obre una altra convocatòria de suport a projectes socials a Catalunya

Per segon any consecutiu, la Fundació ”la Caixa” ha obert aquesta setmana una convocatòria dotada amb 5 milions d'euros per impulsar projectes socials a Catalunya , com a reformulació de les ajudes socials de l'antic conveni amb la Generalitat de Catalunya.





@Fundació La Caixa





L'objectiu de la Convocatòria Catalunya 2021, emmarcada en el Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials de la Fundació ”la Caixa”, és promoure iniciatives per millorar la qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats de persones que es troben en situació de vulnerabilitat, especialment després del significatiu impacte econòmic i social provocat per la crisi de la COVID-19.





El subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón, ha destacat que “encara que la situació epidemiològica sigui més esperançadora que l'any passat, les conseqüències derivades de la crisi continuen patents a la societat catalana. Per això, l'obertura d'una nova convocatòria d'ajudes es converteix en una mesura de contenció necessària que preveu donar resposta als col·lectius més vulnerables, ratificant així el nostre compromís i implicació amb els qui més ho necessiten”.





La Convocatòria Catalunya 2021 contempla sis àmbits dactuació:





Persones grans i reptes derivats de l'envelliment

Persones amb discapacitat o trastorn mental

Humanització de la salut

Lluita contra la pobresa i lexclusió social

Inserció sociolaboral

Interculturalitat i acció social



Les entitats socials de Catalunya que treballen per millorar la qualitat de vida de persones en situació vulnerable ja poden presentar els projectes a la convocatòria fins al 23 de novembre.