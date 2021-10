A la presó un home que va agredir sexualment la néta de la seva parella durant dos anys i la va deixar embarassada

La Policia Nacional ha detingut a Sevilla un home de 52 anys acusat d'abusar sexualment d'una menor d'eda, néta de la seva parella, a qui a més va deixar embarassada.





La mare de l'adolescent va denunciar els fets amb la seva filla el 22 d'octubre passat, on van explicar que la noia havia patit abusos sexuals per part de la parella de la seva àvia durant dos anys.





La noia no havia explicat mai el que havia passat, segons relata perquè el presumpte agressor la va amenaçar, però ho va fer després de vint setmanes d'embaràs. La Policia Nacional afegeix que "va arribar a normalitzar aquestes relacions en certa manera per por de ser castigada i causar un problema familiar, com li manifestava el seu agressor".









Pel que sembla, segons explica la família, la mare de la menor la deixava a càrrec de la seva àvia des que era petita. Però quan va fer els 14 anys, va començar a deixar-la sota la responsabilitat del nuvi de la seva àvia, en una finca on ell treballava com a guarda.







Segons la denúncia, des de llavors i durant dos anys, la parella de la seva àvia va abusar sexualment d'ella. Agents del Grup de Menors de la Policia Nacional a Sevilla van començar una investigació, van detenir l'home per un delicte d'abús sexual amb penetració i el jutge en va decretar l'ingrés a la presó.