Idealista és ple de pisos que vulneren la llei catalana de lloguer

A CatalunyaPress fa mesos que denunciem pisos que vulneren la llei catalana de lloguer, que marca un índex de referència de preus per evitar que segueixi creixent la bombolla. Tot i això, semblava que la legislació no s'aplicava, no existia, i els pisos se seguien anunciant a preus desorbitats. Per desgràcia, això continua passant, però la situació podria canviar aviat.





L'Ajuntament de Barcelona ha tancat un expedient on imposa una sanció de 9.000 euros a un propietari per vulnerar la Llei de Lloguer, que fixa que les mensualitats als nous contractes no poden ser superiors als del contracte anterior. Fins i tot cal reduir el preu si aquest està per sobre de l'índex de referència de la Generalitat.





Segons fixa la llei, els propietaris han de calcular l'import màxim de la vivenda a través d'aquests supòsits:





- Si l'habitatge ha estat llogat els darrers cinc anys caldrà revisar el preu del contracte anterior i l'índex de referència i escollir el preu més baix.





- Si l'habitatge no ha estat llogat durant els darrers cinc anys el lloguer no podrà superar l'índex de referència.





- Si l'inquilí anterior era un familiar i el preu era molt baix, es pot pujar fins a l'índex de referència.





Per tant , en els anuncis de lloguer ha de constar l'índex de referència i el preu pel qual es llogava a l'anterior contracte , en cas que així fos. Si no, estarien vulnerant la llei podrien acabar enfrontant-se a expedients sancionadors. Segons les dades de l'Administració ja s'han obert 337 expedients, dels quals només 11 han estat incoats ara com ara.





Doncs bé, això que sembla tan senzill segueix sent completament desconegut per als anunciants que apareixen a portals de lloguer com Idealista , on la llei és no respectar la llei. Amb una cerca ràpida, es poden trobar desenes d'anunciants que segueixen sense assumir la normativa nova. A CatalunyaPress us mostrem dos pisos per exemplificar com es vulnera la llei:





Captura de pantalla d'idealista





Aquest bonic i espaiós pis de 18 metres quadrats situat al Poblenou , un dels barris de moda de Barcelona, es lloga a 45,83 euros per metre quadrat. Enlloc de l'anunci no consta el preu de l'anterior contracte ni l'índex de referència de la Generalitat.





Tot i això, a CatalunyaPress hem consultat l'índex de referència a la pàgina d'Agència de l'Habitatge, que per a un pis situat al carrer Lope de Vega se situa en 21,71 metres quadrats a l'àrea superior, a la qual perfectament es podria acollir per la gran terrassa. És a dir, el preu d'aquest pis duplica l'índex de referència.









En aquest cas, ens trobem amb un pis de 22 metres quadrats que es lloga per 825 euros al mes, a 37,50 euros el metre quadrat. A l'anunci no consta el preu de l'anterior contracte ni l'índex de lloguer, que en aquest cas és de 25,89 euros el metre quadrat, i pot arribar a un màxim de 34,07 a l'àrea superior.





Al costat contrari tenim els propietaris que sí que estan respectant aquesta llei:









En aquest cas l'anunciant inclou una part a l'anunci que, des que la llei està vigent, hauria de constar a totes les publicacions: "Àrea inferior 20,03 € / m² - Mitjà 22,11 € / m² - Àrea superior 32,89 €/m²”.





Aquest domicili té un preu de 27,27 euros el metre quadrat, per la qual cosa no està superant el preu màxim establert per la llei. Encara que per les seves condicions, es podria discutir que es pugui acollir al rang superior.





A Idealista recorda els anunciants que "la capital catalana està imposant sancions a les APIS que estan publicant els seus anuncis a portals sense l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges, a què es pot accedir a través del portal d'internet de la Generalitat" . A la seva pàgina web et recorden com actuar per respectar la llei.