Aquest divendres previ al Dia de Tots Sants curiosament ens hem trobat pel carrer amb aquest colom blanc que us hem portat al nostre Podcast.





Com ell vam començar a trobar a faltar els dies de calor i platja, com els que es poden viure al castell de Tossa de Mar i les seves muralles. Aquest municipi ens agrada perquè és l'única població medieval fortificada que s'ha conservat a tota la costa de Catalunya.





El recinte emmurallat té un perímetre d'uns 300 metres i data dels segles XII i XIV i al seu interior hi ha el castell prèviament esmentat, protagonista de la Vila Vella de Tossa de Mar. En el seu moment, aquest lloc va servir com a defensa contra la pirateria i actualment i des de 1931, està declarat com a Monument Històric Artístic Nacional.





Dit això, ara sí, us deixem amb l´actualitat informativa d´aquest divendres a través del nostre podcast.













