La denunciant de 'la segona manada de Manresa' explica als jutges com va viure la violació múltiple

La noia que va denunciar una agressió sexual múltiple en el cas conegut com ' el segon ramat de Manresa ' ha explicat en el judici que quatre homes la van violar consecutivament en un pis, al qual havia anat voluntàriament quan un grup que va conèixer a la ciutat la van convidar a sopar.





El judici ha començat aquest divendres a l'Audiència de Barcelona amb la declaració de la víctima i dels policies que van investigar el cas, i està previst que s'allargui durant dues jornades més.





Audiència de Barcelona @ep





La noia, que en aquell moment era menor d'edat, ha explicat que el 13 de juliol del 2019 a la tarda va conèixer un grup de persones en una plaça de Manresa, i que la van convidar a sopar al seu pis mentre feien temps per a una festa aquella nit a la qual ella també pensava anar-hi.





En arribar a la vivenda, un pis ocupat, ha explicat que va sopar, van estar ballant i la van convidar a xopets i a fumar haixix, ha dit que al principi estava a gust i no en va sospitar, i a preguntes de la fiscal ha detallat que no hi va haver "cap insinuació sexual", ni d'ella ni dels nois.





Tot i això, ha explicat que després d'una estona els nois van insistir que anés a un dormitori: "Em van dir que em veien molt malament i necessitava descansar. Jo em vaig negar però van insistir molt, em van portar una mica forçosament, però vaig pensar que era per el meu bé i que necessitava descansar encara que jo no em veia malament del tot”.





Ha explicat que, una vegada al dormitori, es va estirar en un matalàs per intentar descansar però a l'estona va entrar un noi i la va violar, i ha explicat que els altres tres van entrar per torns a la mateixa habitació i també la van agredir.





Durant els interrogatoris de les acusacions i les defenses ha remarcat que en cap moment va voler tenir relacions sexuals amb ells, que s'hi va oposar i que, tot i que va cridar, la resta de persones que hi havia al pis no van acudir per ajudar-la: "Me'ls intentava treure de sobre, cridava, ho feia amb tot el que podia”.





També ha dit que va pensar a intentar escapar-se però "tenia por ja que al menjador hi havia moltíssimes persones", que segons ha declarat sabien que estava en aquesta habitació però no la van ajudar.





DUES TRUCADES AL 112





En una estona que va estar sola a l'habitació, la noia va agafar el mòbil d'un dels acusats i va trucar al 112, però un dels sospitosos la va sorprendre, li va agafar el mòbil i va penjar la trucada.

Quan se'n va anar del pis, tres dels acusats van marxar amb ella i la noia els va demanar un mòbil, amb l'excusa de trucar a la seva mare, per tornar a trucar a emergències, i després van arribar els Mossos d'Esquadra.





També ha explicat al tribunal que arran d'aquests fets pateix ansietat, depressió i "fòbia als homes i als magribins" , i a preguntes del seu advocat ha explicat que un familiar d'un dels acusats hi va contactar per Instagram per oferir-li un acord en aquesta causa.





LA SEVA DECLARACIÓ A MOSSOS "ERA MOLT MOLT COHERENT"





Entre els mossos que han declarat aquest divendres hi ha els primers que van atendre la noia aquella nit: aquesta patrulla la va recollir al carrer i va portar al cotxe policial fins al pis dels sospitosos, seguint les indicacions que els va donar ella, per identificar els acusats.





L'advocada d'un dels acusats ha preguntat als agents si la noia estava èbria o drogada en aquell moment, i si això podria haver afectat la voluntat o la percepció dels fets, i un policia ha contestat que "es notava que havia estat de festa però era molt molt coherent amb el que deia”.





En aquest sentit, ha remarcat que la noia va ser capaç de recordar el camí fins al pis, que havia fet a peu unes sis hores abans, per guiar els agents, i ha dit que explicava els fets espantada.





Un altre dels policies que va atendre la noia aquella nit ha explicat, també a preguntes de la defensa, que la menor els va explicar que havia estat bevent "però en aquell moment no es veia estat d'embriaguesa", i la resta d'agents que la van atendre aquella nit han coincidit amb ells.





COOPERADORS NECESSARIS





En aquest judici, la Fiscalia demana condemnar cada acusat a 55 anys de presó: tres per un presumpte delicte d'agressió sexual i com a cooperadors necessaris de dos més; i el quart acusat per un intent de violació i per cooperació necessària als altres delictes.





Aquesta causa es coneix com 'la segona manada de Manresa' perquè en aquesta ciutat ja hi va haver una violació múltiple el 2016, que justament s'estava jutjant quan va passar aquest segon cas i que va acabar amb quatre condemnats per abusos sexuals a una nena de 14 anys, amb una sentència que el TSJC va confirmar amb el vot particular d'un jutge que defensava condemnar-los per agressió sexual (violació) i no per abús.