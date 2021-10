Llum verda per al primer assaig d'una vacuna oral contra el Covid

Cèl·lula infectada amb el Sars-Cov-2 @ep





Oravax Medical d'Israel ha anunciat aquest divendres que va rebre l'autorització de l' Autoritat Reguladora de Productes Sanitaris de Sud-àfrica per començar a inscriure voluntaris per a un assaig clínic de Fase I de la nova vacuna oral COVID-19.





Oravax Medical és la subsidiària d'Oramed Pharmaceuticals, dirigida pel CEO israelià Nadav Kidron. La companyia va ser fundada amb base a la tecnologia desenvolupada pel Centre Mèdic de la Universitat Hadassah de Jerusalem.





" Creiem que el candidat a vacuna oral COVID-19 d'Oravax podria oferir una solució potencial emocionant per a la pandèmia de COVID, ja sigui com a reforç o per als no vacunats ", va dir Kidron. "Una vacuna COVID-19 oral eliminaria diverses barreres per a una distribució ràpida i a gran escala, cosa que podria permetre que les persones s'administrin la vacuna a casa".





Després de l'assaig de Fase I, l'empresa té la intenció de passar directament a un assaig de Fase II/II i una apel·lació per a l'aprovació d'ús d'emergència als països rellevants.





Se suposa que part de l'assaig de Fase I també es durà a terme a Israel, però la companyia espera l'aprovació final del Ministeri de Salut.





La vacuna Oravax Medical es basa en la tecnologia d'administració oral “POD” d'Oramed i en la tecnologia de vacunes de Premes. La tecnologia d'Oramed es pot utilitzar per administrar per via oral una sèrie de teràpies basades en proteïnes, que altrament s'administrarien mitjançant injecció. Premas ha estat treballant en el desenvolupament d'una vacuna contra el nou coronavirus des del març.





La vacuna candidata a Oravax es dirigeix a tres proteïnes estructurals del nou coronavirus, a diferència de la proteïna de bec únic a què es dirigeixen les vacunes Moderna i Pfizer actuals, va dir Kidron.





Com a tal, " aquesta vacuna hauria de ser molt més resistent a les variants de COVID-19 ", va dir. "Fins i tot si el virus passa per una línia, hi ha una segona línia, i si passa per la segona línia, n'hi ha una tercera".