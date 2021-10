S'apugen els preus de les flors i plantes a les portes de Tots Sants

@EP





Acaba el mes d'octubre i com és tradició, arriba una data assenyalada al calendari: Tots Sants. Aquesta és una celebració per venerar els que ja no hi són, reunir-nos per menjar castanyes, moniatos i panellets o -pels més anglosaxons- trucar a alguna porta per dir "trick or treat". Però, com en tots els costums, darrere de la part folklòrica hi ha la "rere botiga" econòmica.





Així, en aquesta època i com passa per Sant Jordi, els floristes es freguen les mans per col·locar el major nombre possible de flors i plantes a tots aquells que vulguin oferir un detall especial a un ésser estimat que -en aquest cas- ja no hi és. Ara bé, la inflació que s'està començant a notar a causa de la pandèmia i la falta de transportistes farà que tenir un gest pels nostres morts sigui, enguany, més car.





Tal com han explicat fonts de Mercabarna Flor, el preu de les flors i les plantes ha augmentat un 10% a Catalunya i Espanya per la falta de producció, i s'estima que el cost sigui "encara més elevat" en el producte que ve de fora del país per la falta de transport. El Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya (MFPOC), en declaracions a Catalunyapress, també ha assegurat que "els preus han pujat" a causa de la inflació.





S'APUJA EL PREU PERÒ HI HA STOCK





Tal com expliquen des del MFPOC, l'increment de preu del producte final és a causa de la inflació que es viu en la indústria en general i "en molts sectors concrets". Per tant, les tarifes de les plantes i les flors es veuen afectades perquè "el substrat, el plàstic per fer els testos o el gasoil dels camions per transportar material és més car", asseguren.





Ara bé, el Mercat reconeix que aquesta vegada no és com el 2020 i, com que no hi ha restriccions als cementiris, "han recuperat una campanya com les d'abans de la Covid-19". De fet, el crisantem -la flor estrella que s'utilitza per Tots Sants perquè és de temporada, econòmica i té varietat de color- ha fet sold out. "Però tot sobre les peticions que esperàvem", expliquen.





Crisantems /@nuevosjardines





En aquest sentit, el mercat majorista apunta que "és cert que s'ha esgotat alguna varietat de flor", però "dins una normalitat", de manera que "no hem patit per no abastir tota la demanda que ens podia venir". Pel que fa al sector de les plantes no han tingut cap problema.





"NO HEM COMPLERT LES EXPECTATIVES"





Quant a Mercabarna Flor, han reconegut que no s'han complert les expectatives de vendes, malgrat que la campanya ha sigut millor que la de l'any passat. Segons els seus pronòstics, han anunciat que preveuen vendre 600.000 unitats de flors i plantes a les floristeries entre aquest divendres i el dilluns 1 de novembre, xifra que suposa entre el 40% i 50% de les vendes del mes d'octubre i el 10% de les vendes de tot l'any.





"A Catalunya, la demanda més forta prové de les comarques de Lleida i Tarragona, especialment de les zones rurals i els pobles de l'interior", matisa una font de Mercabarna Flor. Entre les flors més venudes hi ha el clavell colombià, que suposa el 25% de les vendes; el crisantem, que prové en gran part d'Holanda, i representa el 22% de la facturació; les roses vermelles i d'altres colors amb el 20%; i el Lilium nacional, amb el 13% de les vendes.





El MFPOC no s'ha atrevit a especular sobre quantes plantes i flors vendran aquest Tots Sants, ja que això "depèn de cada persona" i "de quant es vulgui gastar". El que sí que han explicat és que tenen "molta demanada de flors" i les que més s'estan venent són el crisantem, les roses, els liliums i els gladiols.