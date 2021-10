ERC "ho posa fàcil" amb els Pressupostos mentre que Junts i la CUP s'alien en el "no"

Gabriel Rufián @ep





El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián , ha informat aquest divendres que el seu grup no presentarà finalment una esmena a la totalitat al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat del 2022, aplanant el camí dels comptes en la primera votació al Congrés.





I és que, en una roda de premsa a la Cambra, pocs minuts després de concloure el termini donat als grups per registrar esmenes de devolució, ha assegurat haver arribat a un acord amb el PSOE per incloure una quota de producció en llengües oficials a la futura Llei Audiovisual i posar en marxa dos acords del pacte pressupostari anterior.





Concretament, la transferència "immediatament" d'uns 18 milions d'euros per a beques educatives encara pendents, avançar en la transferència de la gestió de l'ingrés mínim vital (IMV) i concretar la inversió en cooperació per a un corredor humanitari. Rufián ha assenyalat que, "per una qüestió de credibilitat, no té sentit seure a tornar a parlar d'un pacte quan no s'ha complert l'anterior".





Amb això, ha indicat el portaveu d'ERC, els independentistes catalans han decidit no presentar la seva esmena a la totalitat i facilitar la tramitació dels comptes . "Això és simplement una primera fase de negociació. Queda una segona que és el moll, els Pressupostos en si", ha assenyalat Rufián.





Més generosos han estat des del PNB, que han anunciat que recolzaran els comptes. El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban , ha informat aquest divendres que la seva formació recolzarà el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat del 2022 després d'assolir un acord amb el Govern per a la gestió íntegra de l'ingrés mínim vital (IMV). Els nacionalistes bascos, igual que Esquerra, han sabut treure rèdit a la negociació.





De moment, ja han avançat la intenció d'enderrocar els comptes el PP, Vox, Ciutadans, Junts, la CUP, UPN, Fòrum Astúries i Coalició Canària. En el cas català, s'ha produït una estranya aliança entre Junts i la CUP, que han actuat com a bloc intentant boicotejar la negociació entre el Govern i ERC, presentant l'esmena a la totalitat abans que es pronunciessin els repúblicans i així intentar exercir pressió. Tot i això, el pla no els ha sortit com esperaven i ERC continuarà dialogant amb el Govern.