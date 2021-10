Pau Gasol rebrà la Medalla d'or de la ciutat de Barcelona al mèrit esportiu

@EP





El Govern municipal de Barcelona ha acceptat al ple municipal d'aquest divendres el prec que ha presentat BCN Canvi en què ha demanat atorgar al ja exjugador de bàsquet, Pau Gasol, la Medalla d'or de la ciutat al mèrit esportiu en reconeixement a la trajectòria professional.





El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha destacat que Gasol "sempre ha tingut la capacitat i la tenacitat per representar els valors de l'esport en totes les seves virtuts", i ha subratllat el seu llegat professional a Espanya i als Estats Units.





"Volem que Gasol formi part del nostre particular All Stars, el Hall of Fame de Barcelona", ha afegit el regidor, que ha recordat que l'esportista és fill del municipi de Sant Boi de Llobregat.





El regidor de BCN Canvi, Óscar Benítez, ha dit que aquest reconeixement ha de servir "com a font d'inspiració i mirall de superació per als joves".





Gasol va anunciar el 5 d'octubre passat que es retirava com a jugador de bàsquet després de 21 anys de carrera en un acte al Gran Teatre del Liceu, i Benítez ha destacat "la seva brillant i reeixida carrera esportiva, considerat el millor jugador de bàsquet de la història d'Espanya".