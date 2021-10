Puigdemont titlla d' "històrica" la decisió del Tribunal Constitucional belga sobre el cas de Valtonyc

@EP





L'eurodiputat de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest divendres que la "històrica" decisió del Tribunal Constitucional belga que va declarar inconstitucional la llei sobre injúries a la Corona en resposta al cas del raper Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtonyc, interpel·la directament a Espanya i marca una diferència "sideral" entre els sistemes europeus i l'espanyol.





"La decisió és un pas de gegant a favor d'un dret fonamental com la llibertat d'expressió i ha tornat a col·locar una distància sideral entre les democràcies europees i el règim polític de l'Estat espanyol", ha assenyalat Puigdemont en unes declaracions a casa seva Waterloo, que acull la seu del Consell de la República, després de la visita del líder d'Omnium Cultural, Jordi Cuixart.





Segons l'expresident català, la decisió és "històrica per a Bèlgica i per a la democràcia" i "hauria d'interpel·lar" Espanya. Aquest dijous el Constitucional va assegurar que la llei que persegueix els insults al Rei a Bèlgica és incompatible amb la Carta Magna en xocar amb la llibertat d'expressió consagrada a la Constitució.





El Constitucional belga va respondre així als dubtes del tribunal d'Apel·lació de Gant que ha de decidir sobre l'entrega a Espanya de Valtonyc, un cas que encara la seva fase final després de conèixer l'opinió de l'alt tribunal sobre si es podia aplicar la normativa belga d' injúries al Rei datant de 1847, declarada ara inconstitucional .









El cantant va fugir d'Espanya el juny del 2018 després de ser condemnat per l'Audiència Nacional per delictes d'enaltiment del terrorisme a dos anys de presó ia un any i mig més per injúries a la Corona, una sentència dictada per delictes comesos entre el 2012 i el 2013 i posteriorment confirmada pel tribunal Suprem. La seva entrega ja va ser rebutjada per la Justícia belga en primera instància fa tres anys.