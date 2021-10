Entren a robar a la seu de Càritas de Figueres i s'emporten diners de les oficines

Seu de Càritas a Figueres /@carlesarboli





Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar localitzar l'autor o autors d'un robatori i d'un intent de robatori a Figueres. El primer, a la seu de Càritas, al barri de l'estació, la matinada de dimecres a dijous. Els lladres hi haurien accedit forçant una finestra i es van endur diners de la zona d'oficines, tot i que no n'ha transcendit la quantitat.





Aquesta matinada, hi ha hagut un intent de robatori en una botiga de telefonia mòbil del centre de la ciutat. En aquest cas, els lladres han trencat el vidre de l'establiment però n'han fugit quan s'ha disparat l'alarma.