El Govern Central crea un comitè per assegurar que es compleixen les inversions a Catalunya

El Govern s'ha compromès a convocar la primera quinzena de novembre el Comitè de Seguiment de les inversions a Catalunya i tindrà entre els seus objectius incloure una clàusula de salvaguarda als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022 per tal que les inversions a Catalunya deixin de ser "substancialment" menors que la mitjana estatal de manera "sistemàtica".







Així ho afirma l'Acord per afavorir la negociació de la LPGE22 (Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2022), que segons ERC s'ha pactat aquest matí amb el Govern i per la qual les dues parts es comprometen a "establir un marc favorable per a la negociació dels PGE22".





A canvi, ERC no presentarà esmena a la totalitat de retorn del projecte de pressupostos i s'oposarà a les esmenes a la totalitat existents, tal com recull l'acord facilitat per la formació republicana.





Aquest acord consta de dues parts, una relativa a les condicions que s'estableixen per a l'aprovació de la Llei Audiovisual i una segona part relacionada amb el compliment dels acords assolits per a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat del present exercici i que encara estaven pendents.





En aquest sentit, el text de l'acord precisa que el Govern farà efectiva "de manera immediata" la transferència dels 18,6 milions d'euros corresponents a les despeses de gestió dels convenis de beques signats des del curs 2005.





CONVOCATÒRIA IMMEDIATA



A més i segons el text "s'assumeix el compromís de convocar immediatament", és a dir, a la primera quinzena de novembre, el comitè de seguiment per a l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya amb tres objectius següents.





El primer, identificar els factors que expliquen que a Catalunya "sistemàticament" l'execució de les inversions pressupostades als Pressupostos Generals de l'Estat siguin "substancialment" inferiors a la mitjana estatal .





En segon lloc, plantegen "identificar les inversions que poden accelerar la seva execució el 2021" i per finalitzar, les parts es comprometen a " dissenyar una clàusula de salvaguarda que actuï com a garantia en el marc del PGE 2022 per corregir aquesta tendència en el proper exercici".





A això s'hi afegeix la proposta d'intensificar els treballs en relació amb l'elaboració del conveni per a la gestió de l' Ingrés Mínim Vital, la competència del qual s'ha acordat transferir ja al País Basc, motiu pel qual el PNB no presentarà esmena a la totalitat dels Pressupostos.

I, finalment, al text, cal que "es procedirà a l'execució de la inversió pendent en programes d'ajuda humanitària aquest any".