El "sí vull" d'ERC i el PNB aplana el camí per tenir Pressupostos el 2022

@EP





Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2022 ja són un pas més a prop de ser aprovats. El Govern ha aplanat aquest divendres amb acords amb Esquerra Republicana (ERC) i el PNB la primera votació del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat del 2022 al Congrés, la de totalitat prevista per dijous que ve 4 de novembre, a la qual acudirà amb vots suficients per garantir-ne la tramitació.





Les dues formacions han anunciat aquest divendres al Congrés que renunciaven a presentar esmena a la totalitat, en assolir sengles acords amb els socialistes en diferents matèries. El PNB ho anunciava hora i mitja abans que acabés el termini per presentar-la i ERC, just després de les dues del migdia, l'hora límit.





Amb tots dos acords, i la renúncia d'EH-Bildu a presentar esmena a la totalitat confirmada també aquest divendres, el Govern s'assegura la tramitació dijous que ve dels comptes, tot i que haurà de continuar negociant a la fase d'esmenes parcials.





Les formacions que han presentat esmena de totalitat són el PP, Vox, Ciutadans, Junts, la CUP, Fòrum Astúries i Coalició Canària. UPN no ha registrat esmena, però ha avançat la seva intenció de donar suport a les esmenes i el mateix farà l'exdiputat de Cs, ara al Grup Mixt, Pablo Cambronero. Totes les esmenes es voten d'una tacada perquè totes demanen el mateix: tornar els Pressupostos al Govern.





Un total de 160 vots que el Govern confia superar amb el bloc amb què va aprovar els vigents Pressupostos del 2021 i que aquest divendres, amb els acords aconseguits, ha començat a encarrilar. Els comptes encara vigents van tirar endavant amb ERC, PNB, Bildu, PDeCAT, Més País, Compromís, Nova Canàries, Teruel Existe i el PRC. Ara, l'Executiu preveu sumar aquesta llista de socis pressupostaris al BNG, que ja ha anunciat que no en dificultarà la tramitació.





ACORDS PER COMPLIR ACORDS NO COMPLERTS



El pacte amb el PNB passa per transferir la "gestió íntegra" de l'ingrés mínim vital (IMV) al País Basc. En tot cas, aquesta formació espera "corregir" l'absència en els comptes d'acords de l'anterior pacte pressupostari no complerts, concretar avenços en l'arribada de l'AVE al País Basc i augmentar la inversió territorial a aquesta comunitat i a Navarra.





Per part seva, el portaveu al Congrés d'ERC, Gabriel Rufián, ha celebrat un acord amb el PSOE perquè la propera Llei Audiovisual només pugui ser aprovada amb el seu vistiplau, assegurant que això implica la inclusió d'una quota específica per a les produccions en llengües cooficials a determinar en una negociació.





Posteriorment, el portaveu de l'Executiva del PSOE, Felipe Sicília, ha limitat l'acord que aquesta llei serà pactada amb ERC mitjançant el consens sobre els mecanismes a utilitzar per protegir llengües cooficials, però ha refusat parlar de "quotes".





"UNA BONA NOTÍCIA"





En declaracions a Europa Press, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha celebrat aquest divendres que ERC i PNB no presentin finalment esmenes de totalitat als Pressupostos, i ha destacat que es tracta d'una "bona notícia" per al conjunt dels espanyols perquè facilita la tramitació d'uns comptes que contemplen "la partida més gran de la història" per a beques, R+D+I o en inversió.





"El fet que finalment PNB i ERC no hagin presentat esmenes a la totalitat és una bona notícia no només per a aquest Govern, sinó per al conjunt dels espanyols", va reiterar la titular d'Hisenda, que ha indicat que els Pressupostos del 2022 són una "garantia" per avançar cap a una recuperació econòmica "justa", reforçar l'Estat de benestar i impulsar la classe mitjana, "que és l'autèntic motor d'aquest país".





A més de l'acord per a la nova Llei Audiovisual, el PSOE i ERC han acordat posar en marxa tres mesures pactades per als pressupostos anteriors i encara no executades: la transferència "immediata" d'uns 18 milions d'euros en beques educatives, avançar en la transferència de la gestió de l'ingrés mínim vital (IMV) i concretar la inversió en cooperació per a un corrent humanitari.





"QUE ES POSA LES PILES"



D'altra banda, el Govern confia també a sumar EH-Bildu, que ja havia avançat fa dies que no presentaria esmena a la totalitat i que espera poder plasmar avenços en matèria de drets socials, com la permanència de mesures de l'anomenat 'escut social ', com la prohibició de desnonaments o del tall de subministraments bàsics. Aquest divendres la seva portaveu parlamentària, Mertxe Aizpurua, ha reconegut que la negociació "va bé".





Per superar el primer escull als Pressupostos, l'Executiu confia a poder sumar grups que ja han avançat el seu suport per aconseguir un acord i incloure esmenes als comptes, com és el cas del PDeCAT, Més País-Equo, Compromís, Nova Canàries, Terol Existeix, el Partit Regionalista Càntabre i el Bloc Nacionalista Galego.





En tot cas, diversos d'aquests grups han cridat el Govern a "posar-se les piles" amb les seves negociacions, assegurant que el suport a la tramitació no pressuposa el suport final als comptes, o tan sols l'abstenció.