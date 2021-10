“Espía accidental”: un thriller del diplomàtic Jorge Dezcallar sobre la perillosa vida dels agents secrets

Per escriure narrativa de ficció cal posseir un mínim coneixement del tema de què es tracta i el cert és que Jorge Dezcallar té informació i experiència acreditades per signar un thriller com el titulat “Espía accidental” (La Esfera de los Libros). En efecte, l'autor és diplomàtic professional i amb independència de les destinacions pròpies de la seva carrera com a ambaixador d'Espanya a diversos països i alt funcionari al Ministeri d'Afers Estrangers, va exercir també durant un temps director del Centre Nacional d'Intel·ligència, per cert el primer civil a ocupar aquest darrer càrrec.





Amb aquests vímets ha fet una novel·la que es desenvolupa a l'asserenada Síria on un agent del CNI espanyol nascut en aquest país es veu immers en una boja aventura en què ha d'exercir ni més ni menys que com a responsable d'un puticlub fronterer destinat a espiar els moviments d'una base militar iraniana situada al feu de la família Assad i ho fa en benefici dels interessos del Mossad israelià Un “saló Kitty” a càrrec d'un agent espanyol, però al servei d'Israel? Doncs així és, però no direm res més perquè no es tracta de revelar el fil argumental que anirà descobrint el lector anant de sorpresa en sorpresa.





L'Esfera dels Llibres







El que interessa ressaltar és que, després de la ficció literària, ben enfilada, amb ritme d'aventurada aventura i moments de gran tensió narrativa, així com amb les indispensables dosis de trama amorosa, Dezcallar convida a reflexionar sobre la rebotiga que existeix més enllà de la façana tant en les relacions internacionals, com en els contactes entre els serveis d'intel·ligència dels diferents països, cosa que produeix estranyes situacions perquè en no poques ocasions es produeixen col·laboracions i sinergies impensades. I així pot passar que els serveis secrets d'A ajudin B, contra C i D, encara que a A no li interessi que aquests dos últims se n'assabentin perquè potser resulta que són amics seus. Aquests embolics donen lloc a col·laboracions, compromisos, pactes, fins i tot deutes de sang, fent bo, una vegada més, allò de “avui per tu, demà per mi”.





A més, la lectura d'“Espía accidental” ajuda a comprendre millor, fins i tot a desentranyar, l'estranya situació existent en aquella regió geogràfica on les fronteres s'han convertit en permeables, la sobirania política dels estats en una cosa força propera a la ficció i les aliances en una elecció no entre allò bo i allò dolent, sinó entre això i el pitjor. La intrusió en aquell complicat puzle heretat de la colonització franco-britànica dels fonamentalismes islamistes, a quin més radical i enfrontats alhora entre si, no ha fet més que complicar una situació que ha arribat al punt de forçar a emigrar el més antic dels col·lectius humans de la regió, el cristià -“nosaltres ja érem aquí molt abans que arribés Mahoma” diuen no sense raó- que significava una tercera part del total. I amb un altre fonamentalisme si no tan perillós, sí tan pertorbador com els anteriors, el sionista, incapaç d'acceptar que la millor garantia de la supervivència d'Israel rau precisament en la seva entesa amb els veïns palestins.