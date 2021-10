Presentació a Barcelona del llibre “Objetivo: España en el mundo”

El Dr. Ignacio Buqueras i Bach va presentar aquest dijous a la seu barcelonina de la Federació de Cases Regionals i entitats culturals de Catalunya el seu últim llibre “Objetivo: España en el mundo. Radiografía de una realidad desaprovechada”, publicat per Ediciones Aymar amb el suport de la Fundació La Caixa. L'autor descriu detalladament les activitats que desenvolupen aquestes entitats que coneix per ciència pròpia en haver estat president del Cercle Català de Madrid, del qual ara és president d'honor, així com de la Confederació Espanyola de Cases Regionals i Provincials i president de l'Associació per a la Difusió i la Promoció del Patrimoni Mundial d'Espanya, ADIPROPE. A l'acte van intervenir el president de la Casa de Madrid a Barcelona, Sr. Florencio García, president de la Casa de Madrid a Barcelona i Sr. Enrique Delgado, president de FECARECAT.





Presentació del llibre “Objectiu: Espanya al món. Radiografia d'una realitat desaprofitada” /@Catalunyapress





“Objetivo: España en el mundo. Radiografía de una realidad desaprovechada” explica l'excel·lent funció d'agermanament entre comunitats autònomes que desenvolupen les cases regionals i resumeix magistralment el desenvolupament que van tenir el I Congrés Mundial de centres i comunitats catalanes, així com els primers Congressos Nacional de cases regionals, i Hispanoamericà i després Mundial de Cases regionals i Centres espanyols, activitat aquesta última de la repercussió de la qual va donar acreditada fe la presència en la seva clausura del president Aznar i els missatges enviats de dotze mandataris internacionals, gairebé tots caps d'Estat.





El Dr. Buqueras, acadèmic numerari de les Reials Acadèmia Europea i Espanyola de Doctors, és autor a més d'una prolífica obra literària, entre la qual destaquen sengles biografies de Cambó i Josep Plà.