La Policia Nacional intervé 6.000 plantes de marihuana i 3.800 quilos de cabdells a Pineda de Mar

@EP





Durant divendres, la Policia Nacional ha pogut intervenir una nova plantació de marihuana. Hi havia més de 3,5 hectàrees amb 6.000 plantes de marihuana i amb un total de 3.800 quilos de cabdells a la zona de Pineda de Mar, a Barcelona.





La investigació es va iniciar a finals d'estiu, quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una gran plantació de marihuana, on els presumptes investigats "van crear una societat mercantil dedicada a la plantació de cànem industrial per passar desapercebuts i camuflar la veritable activitat il·lícita".





També han explicat que van col·locar a l'entrada de la plantació un cartell amb l'escut dels Mossos d'Esquadra on es podia llegir: "Plantació de cànem industrial, en contacte amb la policia".





La parcel·la del cultiu era a l'interior d'una propietat privada amb entrada restringida a través d'un codi de seguretat, oculta per vegetació, i on havien instal·lat una caseta mòbil "per vigilar des d'aquí la plantació 24 hores al dia".





Durant el registre, els agents van intervenir 6.000 plantes de marihuana, 3,800 quilos de cabdells, maquinària per al cultiu i dos vehicles; el valor de la substància estupefaent presa pujaria a 10 milions d'euros al mercat negre.





Els agents també van detenir cinc persones, dues com els màxims responsables, per un presumpte delicte contra la salut pública.