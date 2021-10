Pedro Sánchez es reunirà amb representants de l'FMI, OCDE i OMC a la cimera del G20

@EP





Pedro Sánchez ja ha arribat a Roma per reunir-se amb els líders del G20 en una nova cimera que té el focus posat al canvi climàtic. Tot i això, el president del Govern mantindrà trobades amb els responsables de l'FMI, OCDE i OMC, a més d'assistir a un esdeveniment que ha convocat el president dels Estats Units, Joe Biden.





L'agenda del president a la capital italiana va arrencar divendres a la tarda amb la seva participació al Global Progress Forum, organitzat pel Partit Democràtic. Sánchez va intervenir en un debat amb el líder d'aquest partit italià, Enrico Letta, i el líder socialdemòcrata alemany i previsible nou canceller, Olaf Scholz, a qui es va sumar per vídeoconferència la primera ministra de Nova Zelanda, Jadinda Ardern.





Així mateix, el president a última hora de la tarda va participar a la presentació del concurs internacional per a la rehabilitació de la Reial Acadèmia d'Espanya a Roma amb motiu de l'inici d'activitats per commemorar el 150è aniversari d'aquesta institució.





Sánchez, que viatja acompanyat per la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, com és habitual en aquest tipus de cites, mantindrà fins a nou partits bilaterals aprofitant la seva assistència a la cimera del G20, han informat fonts governamentals.





Així, té previstes trobades amb la directora gerent de l'FMI, Kristalina Georgieva, amb el nou secretari general de l'OCDE, Mathias Corman, la directora general de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, i el president del Banc Mundial, David Malpass .





En el pla bilateral, Sánchez es reunirà amb el president de l'Argentina, Alberto Fernández, així com amb el d'Indonèsia, Yoko Widodo, així com els primers ministres d'Austràlia, Scott Morrison, i el del Canadà, Justin Trudeau.





El president del Govern no té prevista una trobada amb Biden, a qui no obstant veurà diumenge en un acte paral·lel que ha organitzat aquest i al qual ha convidat alguns dels líders que assisteixen al G20 , han precisat les fonts.





Segons ha informat la Casa Blanca, l'objectiu de la trobada és discutir sobre les cadenes mundials de subministrament i la seva resiliència per buscar respostes per fer front als desafiaments tant a curt com a llarg termini a què s'enfronten i millorar la coordinació internacional en tots els aspectes relacionats amb elles.





TRES SESSIONS DE TREBALL





Pel que fa a la cimera del G20 pròpiament dita, la presidència de torn italiana ha organitzat tres sessions de treball, que arrencaran amb un dinar dissabte sobre economia global i salut mundial. Ja diumenge al matí hi haurà una primera reunió per discutir sobre clima, energia i medi ambient, i la cimera conclourà amb un nou dinar de treball on es parlarà sobre desenvolupament sostenible.





A les tres reunions està previst que parlin tots els líders --alguns dels quals ho faran per videoconferència, ja que han optat per no viatjar a Roma-- durant un mateix lapse de temps d'uns quants minuts. En el cas de Sánchez, des de la Moncloa apunten que segurament parlarà sobre els preus de l'energia i també sobre la recuperació econòmica en alguna de les intervencions.





Al marge de la cimera pròpiament dita, el primer ministre italià, Mario Draghi, amfitrió de la cita, ha organitzat dos esdeveniments paral·lels que tindran lloc al plenari on es reuniran els líders.