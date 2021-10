La Palma registra un terratrèmol de magnitud 5, el més gran des que va erupcionar el volcà

@CP





Durant les darreres 24 s'han registrat un total de 24 terratrèmols a La Palma. L'Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha confirmat que tots estan associats a l'erupció del volcà de Cimera Vella i que més de 12 han tingut una magnitud superior a 3.









A les 07.24 hores es va produir un terratrèmol de 5,0 (mbLg), segons la darrera actualització de les dades de l'IGN, que suposa la magnitud màxima registrada des que es va iniciar la crisi volcànica . Localitzat al sud-oest del municipi de Villa de Mazo, amb epicentre a 35 km de profunditat, va ser sentit amb intensitat IV-V a l'escala EMS a totes les illes de la província.





Destaca un altre sisme ocorregut a les 04.36 hores de magnitud 4,1 mbLg, amb epicentre a 37 km de profunditat i de nou al sud-oest de Mazo. Aquest tremolor va ser sentit amb una intensitat de III-IV a l'escala EMS a gairebé tota l'illa de La Palma.







També han estat sentits, amb intensitats que oscil·len entre II i IV a l'escala EMS, altres terratrèmols de magnituds 3,2 (06.38 hores), 3,0 (06.46 hores), 3,7 (07.13 hores), 3,3 (07.21 hores) i 3,1 (07.59 hores)





Ahir es van localitzar 186 sismes, el més gran de 3,7 mbLg ocorregut al sud-oest del municipi de Villa de Mazo a les 09.38 hores.





PREOCUPACIÓ PER LA BOCA SUD





Els científics estan preocupats per l'activitat que s'està desenvolupant a la boca sud, on l'activitat no para d'augmentar. És la zona més activa actualment i genera una bugada que es dirigeix a la zona sud de l'illa. De moment, la lava ha cobert gairebé 900 hectàrees i ha destruït un total de 2.000 edificis.





Durant la jornada d'ahir, el volcà de Cimera Vella va començar a treure bombes de lava que tenen una mesura semblant a la dels pneumàtics. Els científics han recollit imatges de com baixaven per les bugades i la velocitat que aconseguien.