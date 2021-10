Moviment de Residències de Catalunya es desplaça a Sant Joan Despí i mostra el seu suport als familiars de Sophos

@Moviment de Residències de Catalunya







Durant la pandèmia del coronavirus van morir moltes persones. Algunes a hospitals, altres a casa o altres a residències per a gent gran. Però no a totes se'ls han donat explicacions sobre com van morir els seus familiars.





Cipriano Victorio, el fill d'Alícia, encara busca unes respostes que no li van donar mai. És per això que, encara que ja no va acompanyat de la resta de familiars que inicialment també es manifestaven davant de la residència, segueix anant assíduament davant de la porta de Sophos amb un cartell molt clar: "Direcció de Sophos. Què va passar amb la meva mare?".







A Sophos, una residència privada amb 110 places, van morir més d'una trentena de persones durant la primera onada del coronavirus. Les famílies van denunciar la desatenció per part de la residència -fins i tot dues persones van portar la residència a la fiscalia-, però la residència només va explicar que tot va ser un caos i que anaven curts de personal, ja que gairebé tota la plantilla s'havia contagiat de coronavirus.





Per això, Moviments de Residència de Catalunya continua en la lluita per mostrar què està passant a moltes de les residències amb els testimonis de familiars i treballadors per explicar la situació. A més, no han volgut deixar passar el moment i han tornat a reiterar i mostrar el seu suport als familiars, com Cipriano Victorio, que van perdre els seus éssers estimats i encara no saben què va passar.









