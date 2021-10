María Muñoz assegura que l'"únic objectiu professional" de Fran Hervías és acabar amb Ciudadanos

@EP





María Muñoz, la portaveu econòmica de Ciudadanos al Congrés, ha carregat durament contra Fran Hervías. Ha assegurat que l'ex número dos de Ciudadanos està intentant enfonsar el partit taronja des del seu despatx a Gènova.





Així ho ha dit en una entrevista a À Punt Mèdia. A més, ha volgut aclarir durant l'entrevista que no l'ha trucat per canviar-se de partit perquè sap quins són els valors i els principis. I ha estat més dura. Ha assegurat que mai se n'aniria a un partit que estigui acusat per corrupció com és el PP.





María Muñoz també ha afirmat que la pràctica més lletja que es viu dins de la política és el transfuguisme. El que ha volgut matisar i explicar que les trànsfugues polítiques no són més que parlar de la corrupció que hi ha al partit.





Tot i això, Muñoz ha assegurat que no trencaran els pactes que tenen amb el PP perquè des de Ciudadanos compliran els pactes signats el 2019. Les diferències són molt grans entre els dos partits, però assegura que no es trencarà el pacte per no generar més inestabilitat.