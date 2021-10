El Govern de Catalunya retira l'acreditació per accedir a les rodes de premsa d'e-notícies

@EP





La Generalitat de Catalunya ha informat a e-notícies que no podrà participar en les rodes de premsa que faci el Govern. Segons la informació rebuda, els motius principals són que el seu director editorial, Xavier Rius, suposadament, hauria mostrat faltes de respecte a la institució i totes les persones que en formen part.





La carta que ha arribat a e-notícies informa que l'actitud que ha mostrat el director editorial és totalment contrària a la conducta deontològica de la professió periodística. "El to i les maneres de la seva intervenció, menyspreant la figura del portaveu i les dones, ha estat rebutjada i ha estat el detonant pel qual hem pres aquesta decisió".





Tot i això, malgrat retirar l'acreditació d'aquest mitjà, el Govern de Catalunya assegura al comunicat que estan absolutament compromesos amb la llibertat d'expressió i informació. “Treballem per garantir el lliure exercici de la professió com a element imprescindible per al bon funcionament de qualsevol societat democràtica.





Per tant, després del comunicat enviat per la Generalitat de Catalunya, e-notícies no podrà accedir ni preguntar a les rodes de premsa que celebri el Govern.

