El Barça de Sergi Barjuan busca renéixer davant l'Alabès

El nou Barça de Sergi Barjuan, tècnic interí per alguns partits, vol tornar al camí del triomf contra l'Alabès. De moment, els blaugranes no coneixen la victòria fora de casa, però el partit d'aquesta nit és davant la seva afició. En aquest estadi han aconseguit victòries davant de Llevant, València o Kíev.





Les baixes d'Ansu Fati i d'Ousmane Dembélé posen una mica més complicada la tasca de vèncer un Alabès que sembla que ha trobat ritme, estil, gols i, sobretot, victòries. Així que el partit del Camp Nou sembla curiós i complicat i més si es tenen en compte les últimes actuacions de l'equip.





La novetat del Barça estarà a les banquetes. Sergi Barjuan s'ha fet càrrec de l'equip fa dos dies i segueixen esperant Xavi que, com aviat, arribaria passat el partit a Kíev. Unes notícies que no semblen excessivament esperançadores, però que el Barça ha d'afrontar de la millor manera possible.





UNA ALTRA SETMANA CLAU





La setmana de València, Kíev, Madrid la van resoldre amb 2 victòries i una derrota. Ara n'arriba una altra d'aquelles setmanes que marcaran el destí del club a la lliga i a la Champions. El partit contra l'Alabès marcarà l'inici, després arribarà el transcendental partit a Kíev i la tancaran a Vigo abans d'una nova parada per seleccions.





Amb tots aquests ingredients, els jugadors disponibles, el canvi d'entrenador i els partits següents al punt de mira, el Barça intentarà frenar la bona ratxa de l'Alabès i aconseguir tornar a sumar els tres punts després de collir dues derrotes consecutives.