El diagnòstic de les malalties de pulmó podria millorar-se amb la tecnologia de raigs x de camp fosc

Els investigadors segueixen fent passos cap endavant per intentar combatre tota mena de malalties. En aquest cas, des de la Universitat de Munic s'ha utilitzat amb èxit un nou mètode de raigs x de camp fosc en pacients que pateixen problemes respiratoris.





Detectar les malalties de pulmó són un dels punts on la ciència continua treballant. Les diferències entre el teixit sa i el malalt són complicades de veure a les radiografies de tòrax.





ELS RAIGS X DE CAMP FOSC





Segons han informat els investigadors, els raigs x normals no tenen tanta efectivitat per poder detectar on es troba el problema al teixit. No obstant això, els raigs x de camp fosc utilitza una tecnologia de naturalesa ondulatòria i que sí que permeten veure millor la malaltia de pulmó.





"El senyal de camp fosc de raigs X és particularment fort per a les interfícies entre l'aire i el teixit", assenyala Pfeiffer, un dels autors. "Això fa possible que una imatge de raigs X de camp fosc del pulmó distingeixi clarament entre els alvèols intactes, és a dir, els plens d'aire, i les regions on hi ha alvèols menys intactes", ha continuat.







Amb aquesta nova troballa, Franz Pfeiffer espera que s'accelerin els estudis sobre el diagnòstic de les malalties de pulmó. En aquest sentit, ha assegurat que les radiografies de tòrax de camp fosc permet detectar de manera primerenca la malaltia.





A més, aquesta tecnologia de raigs x de camp fosc emet menys radiació que els raigs x normals. Això, expliquen, és perquè només s'ha d'exposar una vegada al pacient i la de raigs x normals es prenen una gran quantitat d'imatges des de diferents adreces que deixen anar una major quantitat de radiació.