Els ramaders catalans s'ofeguen i anticipen un increment en el cost del pollastre, el porc o els ous

Granja @ep





El porc, la vedella, el pollastre o els ous, entre altres aliments procedents de la ramaderia , pujaran de preu en els propers mesos. La crisi energètica global està ofegant els ramaders catalans, que han vist seriosament retallats els beneficis. "El cost de l'energia era un 20 o un 25% de les despeses, i ara suposa un 40%", alerta Jordi Armengol, un ramader membre de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos i coordinador dels Sectors Ramaders.





Els preus de l'electricitat i el gas s'han disparat a tot Europa i col·lectius com el de les aus de corral, a què pertany Armengol, "treballen en intensiu". És a dir, necessiten utilitzar energia durant tot el dia, i la pujada de la factura ha provocat aquest bé indispensable per a la producció es "mengi el seu marge de beneficis".





A aquesta situació cal sumar-hi l'increment del cost de l'alimentació, perquè també ha pujat el cost del pinso que consumeixen els animals. "A nivell de sector, tenim una perspectiva pessimista", lamenta Armengol.





Després de ser preguntat sobre si s'han vist obligats a augmentar els preus, Armengol respon que, de moment, només han vist com es redueixen els beneficis. De fet, alerta que sectors com el del porc estan veient com el preu per quilo de carn “baixa cada dia”.





El coordinador de Sectors Ramaders d'Unió de Pagesos no descarta que es puguin produir aturades en la producció d'algunes granges si el cost de l'energia continua pujant, tot i que creu que el subministrament alimentari "estarà garantit" en qualsevol situació.





Tot i això, perquè la cadena segueixi funcionant, des del sector aspiren que "el consumidor acabi assumint l'increment dels costos de producció". Si no és així, els ramaders no podran continuar treballant al mateix ritme perquè en comptes de beneficis -que solen ser escassos al sector-, "tindran pèrdues", explica Armengol.





"L'increment de costos de producció acabarà repercutint en el consumidor", sentencia el ramader, afegint que aquesta situació es donarà "aviat" perquè si no ells s'"ofegaran".