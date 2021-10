Barcelona és un dels principals pols d'impressió 3D

@Consorci Barcelona Zona Franca





L'estudi "Noves tendències i necessitats formatives al sector de la impressió 3D" ha estat presentat a la seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.





En aquest estudi, han volgut destacar Catalunya com un dels principals pols d'impressió 3D en l'àmbit munidal. L'Àrea Metropolitana de Barcelona és on es troben més de la meitat de les empreses que es dediquen.No obstant això, moltes de les empreses han vist com hi ha moltes barreres per poder accedir a això.





Com és lògic, en el moment que apareixen noves feines, també apareix la figura de nous professionals amb habilitats específiques. En aquest sentit, es necessiten perfils especialistes en disseny, en postprocessament i acabats o enginyers. Aquests nous llocs de treball suposen una gran oportunitat, però cal que s'incorpori la impressió 3D dins dels sistemes formatius.





AVANTATGES D'AQUESTA IMPRESSIÓ 3D





Aquest nou sistema aporta molts avantatges a la societat, ja que vaig poder canviar la manera de consumir, produir i de transportar. La producció en 3D permet la fabricació sense necessitat de tenir estoc, comptar amb llibertat de disseny o la personalització del producte a gran escala.





Però no queda un simple fet social. Aquesta producció s'està consolidant com un sistema sostenible en l'àmbit mediambiental i una vinculació més gran a l'economia circula . Amb el nou sistema, les empreses han pogut augmentar la seva competitivitat, ja que redueixen temps i costos i milloren el servei.