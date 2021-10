Un home apunyala i amputa els genitals al nuvi de la seva exparella

@EP





La fiscalia ha demanat 22 anys i mitjans per a l'home acusat del crim a Montcada i Reixac el juny del 2019. El brutal assassinat es va produir a plena llum del dia i al mig d'un dels carrers de la població.





L'home esperava que la seva exparella sortís de casa seva. Ella va sortir amb la seva nova parella i l'home no va dubtar a tirar-se a sobre per atacar-los. En aquell moment va treure un ganivet que tenia amagat per apunyalar tots dos.





Tot i això, el nuvi de la noia es va posar davant i l'acusat de cometre el crim el va apunyalar diverses vegades, la majoria al cap, però també va fer el mateix en altres parts del cos. En total van ser 118 ferides les que va clavar al nuvi de la noia. Un cop va decidir que havia acabat d'apunyalar-lo, li va tallar els genitals amb el ganivet. L'home va morir poc després sense que els serveis d'emergències poguessin fer res.





Per aquests actes, la fiscalia ha demanat que siguin 22 anys i mig de presó a l'autor de cometre aquest assassinat brutal.