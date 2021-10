Marta Vilalta avisa: "el blindatge del català serà necessari, però no suficient, per a un vot favorable d'ERC"

@EP





La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha tornat a avisar que el seu sí als pressupostos del Govern no és definitiu. "El blindatge del català serà necessari, però no suficient, per a un vot favorable d'ERC", han estat les paraules.





Així ho ha dit en una entrevista a 'Rac1', l'endemà que ERC anunciés que no presentarà una esmena a la totalitat dels PGE per haver aconseguit un pacte amb el PSOE per incloure una quota de producció en llengües oficials a la futura Llei Audiovisual, sobre la qual ha assegurat que "no s'aprovarà" si no té quotes de produccions en català.





"Ahir no vam donar el nostre vot favorable als PGE. Ahir, el que vam fer, és obrir la porta a poder negociar-los. En aquest debat a la totalitat que s'ha de produir la setmana que ve, des d'ERC ens hem compromès a no bloquejar-ho", ha defensat.





Per a Vilalta, el següent pas "és negociar totes aquelles carpetes de qüestions que defensa el Govern", com ara traspassos pendents i qüestions socials i econòmiques, que per a ella passen per garantir que hi hagi més inversions i que s'executin a Catalunya.