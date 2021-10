El G20 acorda adoptar l'impost mínim de societats en un 15%

@EP





Els líders del G20 han acordat establir un impost mínim global de societats en un 15%. Una mesura que fa unes setmanes es donava per feta, però que necessitava la ratificació de la cimera del G20. Aquesta mesura s'utilitza per poder tenir un sistema tributari més just i evitar que les empreses es puguin beneficiar dels règims fiscals d'alguns països.





Durant més de quatre anys, el tema de l'impost mínim de societat ha estat sobre la taula i s'ha debatut. Però no ha estat fins aquest mateix dissabte a la cimera del G20 a Roma quan s'ha acabat aprovant aquest nou sistema. Un mecanisme que entrarà en vigor a partir del 2030 i que té dos pilars fonamentals.



El primer dels pilars és fixar que el volum del benefici residual de les empreses es dividirà entre els països on operen les companyies que estan pagant els impostos. El segon és la inclusió de l'impost mínim de societats en un 15% per a totes aquelles empreses que tinguin una facturació més gran de 750 milions d'euros.







Fa tres setmanes, l'OCDE ja va informar que hi havia acord entre 136 dels 140 països que la formen per implantar aquest nou sistema. La xifra per a aquest benefici residual serà del 25% i fa referència a grans empreses que tenen una facturació mundial superior a 20.000 milions d'euros i una rendibilitat superior al 10%.









Aquest és un acord en què s'intenta garantir que les normes imposades siguin justes, modernes i eficaces, a més que han de servir per ajudar a fer inversions i ajudin al creixement.







La cimera del G20 encara té molts temes per tractar. Durant aquest dissabte ha començat a Roma amb reunions dedicades a l'economia i a la sanitat mundial i acabarà el diumenge 31 d'octubre amb una roda de premsa del primer ministre italià Mario Draghi.