El desviament del vol BCN-Vigo a Astúries enfada els passatgers: "l'atenció i el tracte han estat nuls"

El vol que cobreix Barcelona amb Vigo de la companyia Vueling s'ha hagut de desviar a l'aeroport d'Astúries. Hi anaven més de 200 persones a bord, però l'empresa, segons ha informat, s'ha vist obligat a desviar el vol per meteorologia adversa.





L'avió va sortir de Barcelona al voltant de les 19.30 hores i, quan s'acostava a Vigo, el seu destí, cap a les 20.55 hores, el "comandant i màxima autoritat del vol va prendre la decisió del desviament per meteorologia adversa a l'aeroport ", segons ha explicat Vueling a xarxes socials als nombrosos afectats que han bolcat les seves queixes per aquests mitjans.





La companyia fins i tot subratlla que les condicions eren adverses a "tot el nord" i que "perjudicaven els aeroports més propers a Vigo", ja que nombrosos passatgers van qüestionar la decisió en conèixer que vols d'altres companyies van prendre terra amb escassos minuts de diferència.





"Es va prendre la decisió operativa de desviar el vol a Oviedo, per seguretat de tots els passatgers; la seguretat és el més important", incideix la companyia en un dels seus tweets.





Amb tot, el que més ha encès els viatgers ha estat el tracte ofert per la companyia una vegada a la Comunitat asturiana, on denuncien haver esperat més de tres hores, "en un aeroport tancat", pels autobusos on havien de tornar a Galícia.





"No ens ofereixen res de menjar. Famílies amb nens, passatgers amb mobilitat reduïda, gent gran... Tots esperant sense per a emportar-se a la boca hores i hores després", assegura un dels afectats.





Els autobusos arriben tres hores després d'aterrar el vol a Oviedo i els passatgers no arribaran a Vigo fins dissabte a les sis del matí.





"Hem arribat 8 hores més tard de l'hora prevista, després d'una odissea amb autobús, sense menjar, sense aigua, i sense cap mena d'atenció", ha censurat un altre dels passatgers. Donades les circumstàncies, alguns afectats han criticat que no se'ls hagi ofert l'opció de passar la nit a un hotel.





En aquest sentit, la companyia s'ha disculpat pel retard dels autobusos, però ha assegurat que "als passatgers que necessitaven assistència, se'ls va facilitar un taxi perquè anessin amb el seu acompanyant fins a la destinació final".