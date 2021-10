Polònia destinarà 353 milions d'euros per aixecar un mur de 5,5 metres d'alçada a la frontera amb Bielorússia

@Maps





L'arribada de migrants continua fent que els països d'Europa aixequin murs que serveixin com a barreres. Els primers països que van implantar aquest sistema van ser Grècia, Bulgària, Macedònia del Nord i Sèrbia. El que feien era dificultar que els migrants poguessin continuar avançant per Europa.





Però no han estat els únics països que han optat per aquesta estratègia. Eslovènia, Àustria i Hongria també s'han volgut blindar davant d'aquesta situació. L'últim país a sumar-se a aquesta tendència ha estat Polònia.





Bielorússia deixava entrar lliurement migrants sense posar cap mena d'impediment. En aquest sentit, Letònia i Lituània, dos dels països fronterers, van imposar aquesta frontera per evitar el flux massiu. Tot i això, davant l'acumulació de migrants que volen creuar per Polònia per distribuir-se per Europa, el govern ha decidit que farà el mateix que els països veïns i destinarà 353 milions d'euros per fer murs de 5,5 metres d'alçada.





Però la migració no és l'única causa per la qual cada cop s'estan aixecant més i més murs als països europeus. Els conflictes bèl·lics també en són una causa. En el cas d'Ucraïna i Rússia hi ha una llarguíssima frontera que separa els dos països mitjançant una única barrera que hauria d'estar acabada per al 2025.