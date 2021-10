L'aigua contaminada provoca més infeccions a gran escala que els animals

@EP





Un nou estudi ha donat llum sobre aquest tema tan controvertit. Des de 1974 l'aigua contaminada ha estat la principal causa dels brots de malalties infeccioses zoonòtiques. La investigació l'ha fet el Centre d'Ecologia de les Malalties Infeccioses.





A més, acompanyant l'aigua contaminada, els dos factors següents que més provoquen malalties infeccioses són els patrons climàtics inusuals i els canvis en l'abundància de vectors de malalties.





Però... Què són aquestes malalties zoonòtiques? Es produeixen quan els patògens es transmeten dels animals als éssers humans. Tot i això, aquestes malalties es controlen molt ràpidament, així que és complicat que es puguin donar a escala a mundial.





A l'estudi realitzat, els investigadors van poder analitzar més de 4.400 brots d'aquestes malalties zoonòtiques. Hi van trobar que els 100 més grans en termes de nombre corresponien a humans que havien infectat milers o centenars de milers de persones.





Patrick Stephens, autor principal de l'estudi, ha assegurat que "a l'era de la covid-19, és comprensible que molta gent no s'adoni que molts brots d'altres malalties infeccioses estan causades per condicions ecològiques i socioeconòmiques complexes i interrelacionades". Segons ha pogut explicar l'investigador, aquest estudi s'ha fet amb la intenció de saber quina proporció de brots correspon a cada factor.





Els investigadors van descobrir que tant els brots a gran escala com els de control estaven estretament relacionats amb l'aigua contaminada. "Encara queda molta feina per fer per entendre com es poden evitar i controlar els brots de malalties infeccioses a gran escala", ha conclòs l'investigador.