El Barça s'estrella contra l'Alabès mentre segueix esperant Xavi

@EP





El Barça segueix sense trobar-se. L'Alabès va ser capaç d'estar ben ordenat enrere i aprofitar una de les poques aproximacions que va tenir a l'àrea culer. Als 90 minuts el Barça va crear oportunitats i va controlar el partit, però la realitat és que la falta de gol segueix llastrant el conjunt blaugrana als últims metres.



El partit i el resultat no van ser les úniques males notícies. El 'Kun' Agüero es va lesionar a la primera part i va haver de ser traslladat a l'hospital per una taquicàrdia, mentre que Piqué va marxar del terreny de joc a la segona meitat per una lesió, presumiblement, muscular. Dues baixes molt sensibles abans del transcendental partit a Kíev.







Tornant al que va passar sobre el camp, el Barça va controlar a través de Gavi i Nico que van ser, possiblement, les dues millors notícies del matx. Dinàmics, actius i amb les idees molt clares per intentar fer que el conjunt local funcionés. Tot i ells, no va ser fins a l'arrencada de la segona part quan una genialitat de Memphis Depay va obrir el marcador. Va rebre a la frontal, va fer una estada i va col·locar la pilota a l'esquadra de Sivera que no va poder fer res.





El partit semblava encarrilar-se, però Rioja i Joselu no estaven del tot d'acord. Una internada de Rioja, un cop de taló de Joselu i una definició magistral de l'extrem esquerre de l'Alabès van posar l'1-1 al marcador. Els canvis de Barjuan no van tenir gaire pes al partit i el poc encert de Depay en dues o tres accions puntuals van deixar el marcador amb empat a 1.





El més preocupant és que l'afició segueix desencantada. Al Camp Nou hi caben una mica més de 90.000 espectadors i amb prou feines n'hi havia 37.200 per veure el duel contra l'Alabès. A més, amb l'empat, el conjunt blaugrana se situa a 8 punts dels líders de la classificació que podrien ser 11 si la Reial Societat venç l'Athletic Club.