L'Institut de l'Empresa Familiar es cansa de Pedro Sánchez i les seves absències constants al conclave anual

Pedro Sánchez ha tornat a declinar la invitació anual de l'Institut de l'Empresa Familiar per assistir a la reunió que celebren cada any. I no és la primera vegada que passa això, sinó que és el tercer any consecutiu que el president del Govern decideix no acudir a aquest esdeveniment. En el seu lloc ha assistit Reyes Maroto, el 2020 va ser Nadia Calviño i el 2019 María Jesús Montero.





L'Institut de l'Empresa Familiar és un dels organismes més importants dins del sector empresarial del país. Des que es va fundar el 1992, l'Institut ha anat creixent i acollint grans famílies d'empresaris. De fet, alguns noms que han passat per la presidència d'aquest organisme han estat Simón Pedro Barceló (Grup Barceló) o Juan Roig (Mercadona) entre molts d'altres.





Aquest conclave anual no és un més dins del sector de l'empresa, sinó que any rere any s'ha convertit en un dels esdeveniments més importants de l'any. S'hi ajunten milers dels empresaris més important de tot Espanya i parlen sobre la situació política i econòmica del país. Un acte on els presidents del Govern han anat assistint, però Pedro Sánchez ja és la tercera vegada que declina la invitació.





I com no podia ser altrament, l'absència del màxim responsable del govern espanyol ha generat algunes converses entre els empresaris. Alguns fins i tot, assegurant que s'havia passat de la indignació a la indiferència, ja que si no vol assistir-hi és una cosa del mateix president.









A més, el president de l'Institut de l'Empresa Familiar també va voler dedicar unes paraules a aquesta absència, repetida, de Pedro Sánchez al conclave i ha volgut recalcar que li hauria agradat veure el president del Govern entre ells perquè pogués veure les tasques que fan a primera persona. Entre aquestes reivindica el compromís amb treballadors, el seu entorn i per mantenir la sostenibilitat.





Aquestes diferències entre el president del Govern i l'Institut de l'Empresa Familiar venen de lluny. Concretament des del 2018, l'últim any en què Pedro Sánchez va anar a aquest conclave de l'organisme. S'hi va generar molta tensió pels constants anuncis del govern en relació amb les pujades fiscals i algunes altres mesures que acabarien amb els avantatges que tenen aquestes grans empreses.





I això no és tot. El president del Govern va arribar gairebé una hora tarda, cosa que va generar un malestar generalitzat en els assistents. I és clar, el president de l'Institut de l'Empresa Familiar no va dubtar a dir quatre coses a Pedro Sánchez en relació amb les seves mesures i això no va haver d'asseure gaire bé el president del Govern perquè no ha tornat a assistir a cap altre conclave.